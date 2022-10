Ministrica Fajon odhaja na večdnevni obisk v Argentino

Buenos Aires, 25. oktobra - Zunanja ministrica Tanja Fajon bo med sredo in nedeljo na obisku v Argentini, kjer se bo udeležila tretjega srečanja zunanjih ministrov EU in Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (CELAC). Med obiskom bo opravila več dvostranskih srečanj, med drugim tudi z argentinskim kolegom Santiagom Cafierom.