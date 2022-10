Policisti prijeli osumljenega goljufije starejše občanke, ki se ji je predstavil kot kriminalist

Murska Sobota, 25. oktobra - Policisti so po intenzivnem zbiranju obvestil na celjskem izsledili osumljenca, ki naj bi starejšo občanko skupaj s sostorilcem prepričal, da sta kriminalista, ki preverjata pristnost bankovcev. Oškodovanko sta odpeljala na več različnih pošt, kjer je dvignila denar in jima ga izročila, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Murska Sobota.