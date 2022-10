KPK ugotovila nepravilnosti pri funkcionarjih DZ in vlade glede nezdružljivosti funkcij

Ljubljana, 25. oktobra - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v poročilu ocene integritete v povezavi z nezdružljivostjo funkcij in s poročanjem premoženjskega stanja ugotovila nekatere nepravilnosti pri funkcionarjih DZ, vlade in ministrstev. V primerih zaznanih sumov kršitev bo KPK uvedla ustrezne postopke, so sporočili.