Udeleženci spletne razprave opozorili na izzive pri uvedbi štiridnevnega delovnega tedna

Ljubljana, 25. oktobra - Zaradi naraščajoče preobremenjenosti zaposlenih so vse glasnejši pozivi k uvedbi štiridnevnega delovnega tedna. Ker je tega trenutno v praksi težko udejaniti, moramo glede tega čim prej doseči zakonodajni premik, so poudarili udeleženci spletne razprave o izzivih uvedbe 32-urnega delovnika in izpostavili pozitivne psihološke učinke takšne rešitve.