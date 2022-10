Janković in Golob dogovorjena za sodelovanje v ljubljanskem mestnem svetu

Ljubljana, 25. oktobra - Ljubljanski župan Zoran Janković in premier Robert Golob sta se po besedah prvega dogovorila o sodelovanju njegove liste in Gibanja Svoboda v novem sklicu ljubljanskega mestnega sveta. Po Jankovićevih besedah so "papir" o sodelovanju od Gibanja Svoboda prejeli v ponedeljek, a kot pravi, zanj ni potreben. "Zame je dovolj ustni dogovor," je dejal.