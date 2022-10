V mariborski SD bi pravičnejše financiranje občine zagotovili s posebnim zakonom

Maribor, 25. oktobra - V mariborski SD ocenjujejo, da je Mestna občina Maribor v zadnjih 27 letih zaradi nepravičnega sistema financiranja države izgubila za približno 400 milijonov evrov. Glede na to so začeli pripravljati poseben zakon o Mariboru, s katerim bi mestu zagotovili pravičnejše financiranje. K sodelovanju pozivajo tudi zainteresirane posameznike in skupine.