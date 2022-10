V ZDA poleti izjemen porast izvoza gnojil

Washington, 25. oktobra - Poleti je prišlo do večletnega vrha ameriškega izvoza dušikovih gnojil za kmetijstvo. Navzgor so ga potisnili višji stroški proizvodnje v Evropi. Ti so podražili na stari celini izdelana gnojila, s tem pa povečali konkurenčnost ameriških. Dogajanje je posledica vojne v Ukrajini, ki vpliva ne le na svetovno oskrbo z energijo, temveč tudi s hrano.