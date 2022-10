Mejni policisti na Gruškovju zasegli odtujen čoln in prikolico

Gruškovje, 25. oktobra - Mejni policisti na Gruškovju so v soboto ob 17. uri na izstopu iz države trem Hrvatom zasegli čoln gumenjak znamke Hurricane z izvenkrmnim motorjem znamke Suzuki 250 KM in prikolico za prevoz plovil. Pri mejni kontroli so ugotovili, da so tako na čolnu kot tudi na izvenkrmnem motorju in prikolici spremenjene identifikacijske številke.