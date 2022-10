Opit voznik med policijsko kontrolo poskušal preprečiti uradno dejanje

Podlehnik, 25. oktobra - Podlehniški policisti so v ponedeljek zvečer ustavili 58-letnega voznika motornega kolesa, ki je prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost v naselju. Vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,87 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Med policijsko kontrolo je skušal preprečiti uradno dejanje in policista fizično napadel.