Novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju v Levici ne bodo podprli, podporo pa so napovedali v NSi

Ljubljana, 25. oktobra - DZ se je opredelil do predloga novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki sledi dogovoru s sindikati. Podporo zakonu so napovedali v Gibanju Svoboda, SD in NSi. Ne bodo ga podprli v Levici, v SDS odločitve, kako bodo glasovali, niso prestavili. So se pa praktično vsi strinjali, da bo prednostno treba reševati problematiko najnižjih plač.