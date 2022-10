Akcija Manj svečk za manj grobov letos ozavešča o trajnostnem načinu življenja

Ljubljana, 25. oktobra - Fundacija Svečka v dneh pred 1. novembrom v triindvajsetih slovenskih krajih spet organizira ekološko-humanitarno akcijo Manj svečk za manj grobov. Letos bodo poseben poudarek namenili ozaveščanju otrok in mladih o trajnostnem načinu življenja, ob tem pa zbirali donacije za zdravstvene in druge pripomočke, so sporočili iz fundacije.