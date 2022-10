Septembra na letni ravni manj turistov in njihovih prenočitev

Ljubljana, 25. oktobra - Septembra letos so v nastanitvenih obratih našteli manj turistov in njihovih prenočitev kot v tem mesecu lani. Število prenočitev se je povečalo le v Ljubljani in drugih mestnih občinah. Prav Ljubljana je bila v devetem mesecu občina z največ turističnimi prenočitvami, je sporočil državni statistični urad.