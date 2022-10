V Grgarju bodo odprli nov vrtec

Nova Gorica, 25. oktobra - V Grgarju nad Novo Gorico bodo danes odprli nov vrtec, ki so ga zgradili na lokaciji starega. Z novo ureditvijo so povečali tudi zunanje igrišče vrtca ter varneje uredili dostop do vrtca za motorni promet. V času gradnje je moralo 31 otrok v dveh oddelkih obiskovati vrtec v nadomestnih prostorih v grgarskem Kulturnem domu.