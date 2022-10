V času zadnje vlade Janeza Janše o največ lobističnih stikih poročalo gospodarsko ministrstvo

Ljubljana, 25. oktobra - V času zadnje vlade Janeza Janše so vladne institucije, ki jih vodijo politični funkcionarji, poročale o 4642 lobističnih stikih, pri čemer opazno izstopa gospodarsko ministrstvo s kar 40 odstotki vseh poročanih stikov vlade, so ugotovili pri Transparency International (TI) Slovenia, kjer so osvežili spletno stran Varuh integritete.