Sporočilo uredništvom - na državni slovesnosti ob dnevu suverenosti govornik župan Gornje Radgone Rojko

Ljubljana, 25. oktobra - Na državni slovesnosti ob dnevu suverenosti, ki bo danes ob 18. uri v dvorani Pomurskega sejma na Cesti na stadion 2 v Gornji Radgoni, bo poleg obrambnega ministra Marjana Šarca govornik župan Gornje Radgone Stanislav Rojko (IN NE predsednika ZVVS in ZPVD Ladislav Lipič in Tomaž Čas), so sporočili organizatorji dogodka.