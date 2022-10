Meta Hrovat: To ni žalostno slovo, v življenju me čaka še marsikaj zanimivega

Ljubljana, 25. oktobra - Slovenska alpska smučarka Meta Hrovat je danes na sedežu Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani na poslovilni novinarski konferenci uradno potrdila, da končuje tekmovalno pot. "To ni žalostno slovo, stara sem 24 let, v življenju me čaka še marsikaj zanimivega," je pojasnila svojo odločitev.