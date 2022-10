Na vzhodu Prekmurja intenzivno gradijo kolesarske steze

Lendava, 25. oktobra - Na vzhodnem delu Prekmurja intenzivno gradijo kolesarske steze, v ponedeljek so jo odprli med Genterovci in Radmožanci, končujejo pomembno kolesarsko povezavo Dolga vas-Lendava-Trimlini, občine Lendava, Dobrovnik in Turnišče pa so podpisale sporazum o gradnji steze tudi med Radmožanci in Turniščem.