Vreme: Od severa se bo postopno jasnilo

Ljubljana, 25. oktobra - Danes dopoldne se bo dež umikal proti jugovzhodu, od severa se bo postopno jasnilo. Le v južni Sloveniji bodo popoldne še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na severovzhodu povečini sončno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Drugod bo dopoldne pretežno oblačno, popoldne se bo počasi jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Vremenska fronta se prek naših krajev pomika proti jugovzhodu. Za njo se nad Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda doteka k nam vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo dopoldne v krajih severno in zahodno od nas že ponehale, do večera pa tudi drugod. Pričelo se bo jasniti. V sredo bo povečini sončno, sprva ponekod pretežno oblačno in po nekaterih nižinah megleno.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev sprva občutilo veliko ljudi, popoldne bo obremenitev popuščala. V sredo bo vremenski vpliv ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.