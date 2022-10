ZDSLU s pismom podpore Andreju Medvedu in razstavi Momental-mente

Ljubljana, 25. oktobra - V Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) podpirajo strokovno postavljeno razstavo in avtorski poseg na razstavi kustosa Andreja Medveda, so zapisali v pismu podpore Medvedu. Ob tem so opozorili na status avtorja - bodisi kustosa znotraj institucije ali gostujočega - ki mora biti po mnenju ZDSLU zaščiten.