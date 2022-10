Ljubljana, 25. oktobra - Odprtja volilnega štaba Gibanja Svoboda Piran - Pirano, ki bo danes ob 18. uri v lucijskem TPC ob avtobusni postaji na Obali 114c v Luciji, se bo namesto predsednika Gibanja Svoboda in predsednika vlade Roberta Goloba udeležil podpredsednik vlade in minister za zdravje Danijel Bešić Loredan, so sporočili iz Gibanja Svoboda Piran.