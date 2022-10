Vojaška sindikata ministrstvu za obrambo očitata nespoštovanje sodbe glede plačila pripravljenosti

Slovenska Bistrica, 25. oktobra - Sindikat vojakov Slovenije (SVS) in Sindikat ministrstva za obrambo (SMO) ministrstvu za obrambo očitata, da ne spoštuje sodb vrhovnega in evropskega sodišča glede zagotavljanja počitkov ter štetja in plačila delovnega časa pripadnikom Slovenske vojske. Medtem je bilo na delovna sodišča vloženih že okoli 1200 tožb vojakov.