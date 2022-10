Vegas po zmagi nad Torontom na čelu NHL

Edmonton, 25. oktobra - Vegas Golden Knights so v severnoameriški hokejski ligi NHL s 3:1 ugnali Toronto Maple Leafs, osvojili deseto točko ter prvo mesto v pacifiški skupini. S tokrat prostim Bostonom so izenačeni na čelu lige. Peti v pacifiški skupini so Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki jih osmi dvoboj sezone čaka v noči na sredo po slovenskem času proti Tampi.