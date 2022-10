Biki z Dragićem ugnali lanske finaliste lige NBA

Chicago, 25. oktobra - Košarkarji Chicago Bulls, katerih član je tudi slovenski junak eurobasketa 2017 Goran Dragić, so v domači dvorani po preobratu s 120:102 premagali lanske finaliste severnoameriške lige NBA, Boston Celtics, in prišli do druge zmage v sezoni. Dragić je odigral 17 minut tekme, v tem času pa k zmagi prispeval sedem točk in šest podaj.