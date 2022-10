Policijski udeleženci pri umoru Georgea Floyda priznavajo krivdo za kazniva dejanja

Minneapolis, 25. oktobra - Na državnem sodišču Minnesote je v ponedeljek krivdo za sodelovanje pri aretaciji, v kateri je maja 2020 umrl temnopolti George Floyd, priznal drugi od treh kolegov nekdanjega policista Dereka Chauvina, obsojenega na več kot 20 let zapora. Alexander Kueng je priznal krivdo za sodelovanje pri nenamernem uboju in bo moral v zapor za tri leta in pol.