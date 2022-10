Ministri na praškem procesu o reševanju migracijskih izzivov v Evropi

Praga, 24. oktobra - V okviru češkega predsedovanja Svetu EU danes in v torek v Pragi poteka praški proces oz. dvodnevna ministrska konferenca, katere osrednja tema so trenutni migracijski izzivi v Evropi in izven nje. Ministri so se danes že dogovorili o skupni izjavi in akcijskem načrtu za obdobje 2023-2027.