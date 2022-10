Predstavnika EU čestitala novemu britanskemu premierju in poudarila potrebo po stabilnosti

Bruselj/New Delhi, 24. oktobra - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola sta danes čestitala Rishiju Sunaku, ki je prevzel vodenje britanske konservativne stranke in s tem tudi premierski položaj. Hkrati sta izpostavila, da Bruselj in London potrebujeta stabilnost, da bi se lahko soočila s skupnimi izzivi.