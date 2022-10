Državna sekretarka Humar poudarila pomen medijev za manjšinske skupnosti

Ljubljana, 24. oktobra - Državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je danes v prostorih Slovenske matice na Kongresnem trgu v Ljubljani nagovorila zbrane ob začetku posveta z naslovom Slovenski mediji v Avstriji nekoč in danes. Izpostavila je težavnost dela v medijih in pomen medijev za skupnosti, tudi manjšinskih.

Državna sekretarka Humar je v uvodu svojega nagovora poudarila, da je delo v medijih težko delo, ki zahteva integriteto, pogum, veliko profesionalno veščino in solidno delovno kondicijo, so sporočili iz urada.

To pa je še veliko težje, če gre za ustvarjanje medijskih vsebin v lokalnem, obmejnem, narodno mešanem okolju ter sploh v manjšinskem jeziku, je dodala.

"Mediji so odraz dogajanja v družbi, a hkrati tudi lakmusov papir - dokler smo sposobni skrbeti za ekonomsko in siceršnje stanje medijev, smo sposobni skrbeti tudi za živost in aktivnost skupnosti, ki ji ti mediji pripadajo," je poudarila državna sekretarka.

Pri tem je po njenem mnenju pomembno ohranjanje kontinuiranega dialoga z državami, kjer imajo mediji sedež, kar rezultira v finančni in siceršnji podpori medijev s strani te države. Humarjeva je dodala, da je ne skrbi, da bi "zmanjkalo pameti in zagnanosti ter dobrih zgodb", še navaja sporočilo urada.

Na posvetu, ki je sledil, so udeleženci predstavili stanje slovenske medijske krajine v Avstriji. Spregovorili so o slovenskih založbah, radioteleviziji in tiskanih medijih v tej državi. Dogodek sta pripravili organizacija Slovenska matica in Inštitut za narodnostna vprašanja.