Slovenske rokometašice v Laškem začele zadnje priprave na EP

Laško, 24. oktobra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je zbrala v Laškem, kjer se bo pripravljala na domače evropsko prvenstvo. To se bo začelo čez 11 dni. Med 4. in 20. novembrom bo Slovenija skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro gostila 15. prvenstvo stare celine.