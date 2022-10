Na dražbi prodali notni zapis pesmi We Are the World

New York, 24. oktobra - Na dražbi minuli konec tedna so za več kot 150.000 ameriških dolarjev prodali originalni notni zapis svetovne uspešnice We Are the World iz leta 1985. Note so bile v lasti ameriškega pevca Kennyja Rogersa, na dražbi pa so prodajali še druge njegove predmete, poročajo tuje tiskovne agencije.