Vreme: deževno in oblačno

Ljubljana, 24. oktobra - Popoldne bo na vzhodu večinoma sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzij, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in do jutra zajel večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okli 18 stopinj Celzija.

V torek bo sprva oblačno s padavinami, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo severni veter. Dež bo čez dan slabel in popoldne večinoma že ponehal. Od severa se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo na vzhodu povečini sončno in zjutraj ponekod po nižinah megleno. Drugod bo sprva pretežno oblačno, popoldne se bo jasnilo. V četrtek bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj megla. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom in zahodno Evropo je obsežno ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla Alpe in se pomika v severno Sredozemlje. Z vetrovi južnih in zahodnih smeri doteka nad naše kraje precej vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo več oblačnosti v krajih zahodno od nas, v Karnijskih Alpah se bodo pričele pojavljati padavine, drugod bo še deloma sončno. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.

V torek bo sprva oblačno, v krajih severno od nas in v sosednjih pokrajinah Italije se bodo krepile padavine, ki se bodo čez dan razširile na vse sosednje pokrajine. V krajih zahodno in severno od nas se bo popoldne že jasnilo. Zapihal bo severni veter, ob severnem Jadranu prehodno šibka burja.