V Izoli so že do septembra našteli pol milijona prenočitev

Izola, 25. oktobra - Pri izolskih ponudnikih turističnih storitev je v prvih devetih mesecih leta prenočilo več kot 504.000 gostov. Kot so sporočili s Turističnega združenja Izola, to pomeni, da bodo zagotovo presegli mejnik iz leta 2019, ko so skozi vse leto zabeležili okrog 521.000 prenočitev.