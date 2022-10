Ljubljana, 24. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na ljubljanski obvoznici zastoji od Kosez proti Zadobrovi v obe smeri. Na primorski avtocesti od Brezovice proti Vrhniki je promet upočasnjen. Zastoji so tudi na cestah Brnik, Maribor-Hoče, Trzin-Domžale-Vir, od Ljubljane proti Medvodam in Škofljici ter na cesti Tomačevo-Črnuče.