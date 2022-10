Po zaključku glavnine del med Ljubljano in Brezovico stekla nadgradnja proge proti Borovnici

Ljubljana/Brezovica/Borovnica, 24. oktobra - V okviru nadgradnje primorske železniške proge med Ljubljano in Divačo je bila zaključena glavnina del na odseku med prestolnico in Brezovico. Vrednost gradbenih del je dosegla skoraj 56 milijonov evrov. Obenem so se že začela tudi dela na odseku med Brezovico in Borovnico, kjer je pogodbena cena z DDV 96 milijonov evrov.