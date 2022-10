Janša v drugem krogu predsedniških volitev upa na tekmovanje med kandidatovima vizijama Slovenije

Ljubljana, 24. oktobra - Prvak SDS Janez Janša po prvem krogu predsedniških volitev upa, da bo pred drugim krogom prihajalo do tekmovanja med vizijama kandidatov o prihodnosti Slovenije. Če bo prišlo do spopada vrednot, kot je napovedala Nataša Pirc Musar, bodo na eni strani vrednote slovenske osamosvojitve in ustavnosti, na drugi strani pa vrednote davčnih oaz, je dodal.