V celjski vrtčevski enoti Ringa raja ponovno otroci

Celje, 24. oktobra - V celjski vrtčevski enoti Ringa raja Vrtca Zarja je celjska občina zaključila investicijsko vzdrževalna dela, zato so se otroci, ki so bili zaradi gradbenih del od septembra nameščeni v drugih dveh vrtčevskih enotah, danes vrnili v matično enoto. Podjetje Remont je namreč saniralo dotrajane vodovodne inštalacije in prenovilo sistem za ogrevanje.