Na izolski obvoznici prekoračil hitrost za 70 kilometrov na uro

Izola, 24. oktobra - Koprski policisti so v nedeljo na izolski obvoznici ustavili 27-letnega Italijana, ki je pri omejitvi hitrosti na 90 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 163 kilometrov na uro in tako prekoračil hitrost za 73 kilometrov na uro, so sporočili s PU Koper. Vozil je tudi pod vplivom alkohola, namerili so mu ga 0,54 miligrama v litru izdihanega zraka.