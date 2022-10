Dobitnik bookerja Shehan Karunatilaka pozval k spoštovanju avtorskih pravic

Kolombo, 25. oktobra - Letošnji dobitnik prestižne britanske literarne nagrade booker šrilanški pisatelj Shenan Karunatilaka je prek družabnih omrežij pozval javnost, naj ne deli neoriginalne in ilegalne spletne verzije njegove knjige The Seven Moons of Maali Almeida, ki kroži po Šrilanških omrežjih.