Tuji mediji o predsedniških volitvah v Sloveniji (24. 10.)

Ljubljana, 24. oktobra - Tuji mediji so poročali o tem, da v prvem krogu volitev Slovenija v nedeljo pričakovano ni dobila predsednika republike in da se bosta Anže Logar in Nataša Pirc Musar pomerila v drugem krogu. Hrvaški Večernji list v komentarju Logarjevo vodstvo označuje kot največje presenečenje in preobrat volitev.