V Kopru se je predstavil županski kandidat Levice Alan Medveš

Koper, 24. oktobra - V koprski Levici ocenjujejo, da zdajšnja občinska oblast ni uresničila pričakovanj, zato so izbrali svojega županskega kandidata. To je Alan Medveš, ki je danes v Kopru predstavil svoj program. Med drugim je obljubil boj proti klientelizmu in za transparentno poslovanje javnih podjetij. Napovedal je gradnjo stanovanj za mlade in zdravstvenega doma.