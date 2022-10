Na Dolenjskem konec tedna zaznamovali kršitelji pod vplivom alkohola

Novo mesto, 24. oktobra - Dolenjski policisti so konec tedna med kontrolo prometa obravnavali več kršiteljev pod vplivom alkohola. Zaradi kršitev več zakonov so jim zasegli vozila, izdali plačilne naloge, nekatere tudi priprli, za vse pa so na sodišča naslovili odbdolžilne predloge, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.