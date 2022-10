Na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico proti Mariboru

Slovenska Bistrica/Slovenske Konjice, 24. oktobra - Na štajerski avtocesti je med izvozoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru zaradi prometne nesreče, v kateri je umrl voznik tovornega vozila, zaprti vozni pas. Pred izvozom Slovenske Konjice nastaja daljši zastoj, zato občasno zapirajo tudi predore. Zastoji nastajajo tudi na regionalnih cestah v okolici.

Policiste mariborske policijske uprave (PU) so o prometni nesreči obvestili nekaj pred šesto uro zjutraj. Kraj nesreče si še ogledujejo, prve ugotovitve pa kažejo na to, da je voznik tovornega vozila med vožnjo po rahlem klancu navzdol zapeljal z vozišča, nakar se je vozilo prevrnilo, voznik pa je ostal ukleščen v vozilu, so sporočili s policije.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Voznike, ki vozijo v smeri Ljubljane, pa pozivajo, naj si ne ogledujejo prometne nesreče.

Umrli voznik je 14. smrtna žrtev letos na cestah na območju PU Maribor. V enakem obdobju lani je umrlo 20 ljudi.