Nekdanji brazilski kongresnik s pištolo in granatami nad policiste

Rio de Janeiro, 24. oktobra - Nekdanji brazilski kongresnik in domnevni zaveznik predsednika Jairja Bolsonara Robert Jefferson je v nedeljo v neuspelem poskusu, da bi preprečil svojo aretacijo, streljal ter metal granate na policiste in dva ranil, so sporočile brazilske oblasti. Bolsonaro je napad obsodil in Jeffersona označil za bandita, poroča francoska tiskovna agencija AFP.