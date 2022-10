Ljubljana, 24. oktobra - Ljubljanski policisti so opravili hišno preiskavo pri 24-letniku, osumljenemu ropa banke na Dunajski cesti v Ljubljani minuli četrtek. Pri osumljencu, ki so ga že ovadili, so našli predmete, povezane s kaznivim dejanjem, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.