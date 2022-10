Iz iranskih zaporov izpustili vse mladoletne protestnike

Teheran, 24. oktobra - Iranska vlada je v nedeljo sporočila, da so iz zaporov izpustili vse mlajše od 18 let, ki so jih prijeli med protesti po smrti Mahsa Amini v policijskem pridržanju. Za koliko mladoletnikov gre, podpredsednica za ženske in družinske zadeve Ensieh Hazali ni povedala, poroča španska tiskovna agencija EFE.