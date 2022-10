Reporter o Borutu Pahorju (24. 10.)

Ljubljana, 24. oktobra - Silvester Šurla v komentarju Živi in pusti umreti piše o Borutu Pahorju, ki po dveh mandatih in desetih letih predsedovanja kmalu ne bo več predsednik. Avtor meni, da je Pahor na predsedniški funkciji skušal biti predsednik vseh zato za sabo pušča velik pečat, iz funkcije pa odhaja zadovoljen, pomirjen in z velikim zadoščenjem.