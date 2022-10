Dewesoft bo v Trbovljah zgradil Mesto akrobatov

Trbovlje, 24. oktobra - Visokotehnološko podjetje Dewesoft bo v Trbovljah zgradilo nov tehnološki park, ki so ga poimenovali Mesto Akrobatov. Predsednik uprave podjetja Dewesoft Jure Knez in trboveljska županja Jasna Gabrič sta v petek podpisala pismo o nameri za gradnjo parka, v katerem bo po napovedih na voljo 40.000 kvadratnih metrov površin in več sto delovnih mest.