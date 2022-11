Občine v številkah: Najmanj elektrike na prebivalca porabijo v Žetalah

Ljubljana, 6. novembra - Občina Črna na Koroškem je po skupni porabi električne energije gospodinjstev in poslovnih uporabnikov daleč največji porabnik na prebivalca, najmanjše porabnice pa so podeželske občine brez industrije, med njimi so prve Žetale. Najmanjši porabnik električne energije brez upoštevanja poslovnih uporabnikov je Mestna občina Velenje.