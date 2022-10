ZN prekinili misijo proti mučenju v Avstraliji

Canberra, 24. oktobra - Združeni narodi so v Avstraliji nenadno prekinili svojo misijo proti mučenju, potem ko so tamkajšnje oblasti inšpektorjem preprečile vstop v več zaporov in pripornih centrov. Po besedah vodilne inšpektorice Aishe Muhammad, sicer sodnice vrhovnega sodišča na Maldivih, je Avstralija s tem očitno kršila svoje mednarodne obveznosti.