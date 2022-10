Župani 11 občin jugovzhodne Slovenije s paketom zakonskih sprememb za reševanje romskih vprašanj

Novo mesto, 24. oktobra - Župani 11 občin jugovzhodne Slovenije so na DZ naslovili pobudo za spremembo petih zakonov za reševanje romskih vprašanj. Z njo želijo po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija zaščititi predvsem otroke, ki v romskih naseljih nimajo nobene perspektive. Pobudo so pozdravili tudi trije poslanci iz vrst Gibanja Svoboda, SD in NSi.