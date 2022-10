V Mariboru v okviru participativnega proračuna izglasovali 86 predlogov

Maribor, 24. oktobra - V okviru participativnega proračuna Mestne občine Maribor za leti 2023 in 2024 so Mariborčani in Mariborčanke izglasovali za izvedbo 86 predlogov. Največ glasov je prejel predlog postavitve košev in klopi na pešpoti ob Dravi v Bresternici, med izglasovanimi pa so tudi brod na Dravi, oder v Kulturnem centru Pekarna in prenova stopnic na Kalvarijo.